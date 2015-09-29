Suudi Arabistan, "Hacdaki izdihamda 4179 kişi öldü" iddiasını yalanladı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hacda geçen hafta yaşanan ve 769 hacının öldüğü izdihamda aslında 4179 kişinin yaşamını yitirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İran merkezli El Alem internet sitesi, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'na ait olduğunu öne sürdüğü bir internet sitesinin ekran görüntüsünü paylaşmış ve ölü sayısıyla krallıktan resmi açıklama geldiğini iddia etmişti.

Twitter'dan açıklama yapan Suudi yetkililer, sitenin haberinin doğru olmadığını duyurdu. El Alem, haberinde, "Suudi Sağlık Bakanlığı, facianın nedeninin aşırı sıcak ve birbirini iten hacıların boğulması olduğunu açıkladı" ifadesi yer almıştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinin de El Alem'in ekran görüntüsünü verdiği site olmadığı belirtiliyor.