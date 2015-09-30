Suudi Arabistan, 'Hac'da ölü sayısı 1000'den fazla' iddiasını yalanladı

Suudi Arabistan, farklı ülkelerden yetkililerin dillendirdiği, Hac'da geçen hafta gerçekleşen kazada 1000'den fazla kişinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Suudi yetkililer ölü sayısının 769 olduğunu söylerken Nijeryalı bir yetkili Cidde kentindeki morga kaldırılan 1075 kişinin olduğunu belirtti.

Bazı başka ülkelerin yetkilileri de kendilerine yaklaşık 1090 cesedin fotoğrafının gönderildiğini açıkladı.

Ancak Suudi yetkililer bu fotoğrafların sadece izdiham sırasında değil, Hac'da ölen ve kimliği belirlenememiş insanların görüntülerini de içerdiğini belirtti.

AP'ye konuşan Tümgeneral Mansur el-Turki, fotoğraflardaki kişilerden bazılarının Suudi Arabistan'da yaşayan ve Hac'a gerekli izinleri almadan giden yabancı ülke vatandaşları olduğunu söyledi.

El-Turki ayrıca bu kişilerden bir bölümününse 11 Eylül'de meydana gelen vinç kazasında ölenler olduğunu söyledi.

Ölü sayısıyla ilgili tartışma, farklı ülkelerden yetkililerin Suudi yetkililerle çelişen açıklamalar yapmalarıyla ortaya çıktı.

Nijeryalı bir yetkili BBC'ye, 1000'den fazla cesedin izdihamın yaşandığı yerden alınıp Cidde kentindeki morglara götürüldüğünü söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Suşma Svaraj Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin ölen 1090 kişinin fotoğrafını yayımladığını söyledi.

Pakistan ve Endonezya yetkilileri de kendilerine bu tür 1000'den fazla fotoğrafın gönderildiğini belirtti.