Suudi Arabistan: Hac için ülkemize gelmeyi planlayanlar bir süre daha beklesin

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten tüm Müslümanlara, bu yılki Hac planlarını yapmadan önce bir süre daha beklemeleri çağrısında bulundu.

Muhammed Salih bin Tahir Benten, Müslümanların, Koronavirüs salgınıyla ilgili gidişat biraz daha netleşene dek sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

Her yıl yaklaşık 2,5 milyon Müslüman Hac için Mekke ve Medine'ye gidiyor.

Suudi Arabistan daha önce salgın nedeniyle Umre ziyaretlerini askıya almıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise daha önce Hac için çıkışların 22 Haziran-25 Temmuz, dönüşlerin ise 6 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı.