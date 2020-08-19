Suudi Arabistan: Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik bağlar kurulmayacak

Suudi Arabistan'dan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararına yönelik ilk açıklama geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Berlin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Krallık, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmek için herhangi bir tek taraflı hareketinin iki devletli çözümü baltaladığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Faysal, Suudi Arabistan'ın Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik bağlar kurmayacağını ifade etti. İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin bir koşulu olarak uluslararası anlaşmalar temelinde Filistinlilerle barış sağlanması gerektiğini belirten Faysal, "Bu gerçekleştiğinde her şey mümkün" dedi.

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Faysal, İsrail'in ilhak politikasını bir kez daha eleştirerek Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini "gayri meşru" ve "zararlı" olarak nitelendirdi. Faysal, bunların iki devletli çözüme zarar verdiğini ifade etti. Prens Faysal, Suudi Arabistan'ın 2002 Arap barış girişimlerine öncülük ettiğini, ancak Riyad yönetiminin artık Filistin'e yönelik barış anlaşması olmadan diplomatik ilişkilere giden bir yol göremediğini dile getirdi.

Öte yandan 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap barış girişimi bildirisi ile İsrail'in işgal ettiği tüm bölgelerden çekilmesi ve bir Filistin devletinin kurulması öngörülüyordu.