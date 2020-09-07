Suudi Arabistan: Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunmalı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Kral Selman'ın Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede, Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını istediklerini söylediğini bildirdi.

Habere göre, Kral Selman, Trump'a Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının Suudi Arabistan'ın önerdiği Arap Barışı Girişimi'nin başlangıç noktasını oluşturduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın 2002 yılında önerdiği Arap Barışı Girişimi kapsamında, bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve İsrail'in 1967 sınırlarına geri çekilmesi karşılığında Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini öngörüyor.

Kral Selman, görüşmede Trump'a ABD'nin barışı destekleme çabalarını takdir ettiklerini de belirtti.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçen ay içerisinde diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. BAE, Ürdün ve Mısır'dan sonra İsrail'i tanıyan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Suudi Arabistan, İsrail'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Suudi Arabistan, bu içerisinde İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vereceğini açıkladı.