Suudi Arabistan Enerji Bakanı: “Görev tamamlandı” gibi söylemlere kulak asmamalıyız

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan (DHA) – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol yatırımcılarını ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemeleri gerektiği konusunda uyarırken, “Görev tamamlandı” gibi söylemlere kulak asmamaları gerektiğini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üye ülkelerinden Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih artan ham petrol fiyatlarına ilişkin CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Sabırlı olmalıyız. Ani tepki vermemeli, duruma karşı kayıtsız kalmamalı ve ‘Görev tamamlandı’ gibi söylemlere kulak asmamalıyız. Hala yapılacak işimiz var” dedi.

OPEC üye ülkeleri, Rusya ve diğer müttefiklerin küresel tedarik arzını azaltma ve fiyatları düşürme girişimiyle yapılan petrol anlaşması Ocak 2017’de uygulanmaya başlanmış ve üyelerin Haziran’da bir araya gelerek politikalarını gözden geçirmeleriyle bu yılın Haziran ayına kadar uzatılmıştı.