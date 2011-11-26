-Suudi Arabistan en kolay iş yapılabilen 10. ülke CİDDE (A.A) - 26.11.2011 - Dünya Bankası tarafından her yıl hazırlanan 'İş yapmak' isimli raporuna göre Suudi Arabistan dünyada bu yıl 'En iyi iş dostu' sıralamasında 12'nci sıralamada yer aldı. Ayrıca en kolay iş yapılabilen 10'uncu ülke oldu. Cidde Ticaret odası tarafından yapılan açıklamada 183 ülke arasında 12'nci sıraya oturan Suudi Arabistan Ortadoğu'nun da iş alanında lider ülkesi konumunda olduğu ileri sürüldü. Cidde Ticaret Odası Genel Sekreteri bu rapordan duyduğu memnuniyeti dile getiren açıklamasında ülkesinin Ortadoğu'da ve Arap dünyasında öncü rolünde olduğunu savundu. Ülkesinin Kanada, Japonya, Almanya, Fransa gibi ekonomisi gelişmiş ülkelerin, ve gelişmekte olan Brezilya, Çin ve Hindistan'ın önünde bulunmasının gurur verici olduğunu anlattı. Genel Sekreter, Dünya Bankası'nın her yıl bu raporuyla, ülkelerdeki iş yapma seviyesinin zorluklarının, kolaylıklarının ortaya çıktığını, bu çerçevede de Suudi Arabistan'ın yeni yürürlüğe giren yazalar sayesinde iş yapmak için en tercih edilen ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti. Suudi Arabistan'ın dünya'da en kolay iş yapılabilecek ülkeler sıralamasında ise 10'uncu sırada bulunduğunu açıklayan Genel Sekreter 2010'da 14'üncü sırada iken bu sene 4 sıra ilerlediklerini söyledi. Genel Sekreter ülkesinde 3 çeşit prosedür ile sadece 5 günde tüm işlemlerin tamamlandığına da vurgu yaptı.