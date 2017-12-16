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Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e yeşil ışık: Filistin ile İsrail uzlaşırsa...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İsrail'le herhangi bir diplomatik ilişkilerinin olmadığını ifade etti

16 Aralık 2017 23:39

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü açıklamasının ardından ilişkileri iyice gerilen Filistin ve İsrail'in iki devletin mevcudiyeti konusunda uzlaşmaya varması durumunda, Riyad’ın İsrail’le tam diplomatik bağ kurmak için bir 'yol haritalarının' olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, France 24 televizyon kanalına konuşan el Cubeyr, Suudi Krallığının İsrail'le herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi.

İran'ın bölgede artan etkisinin Suudi Arabistan ve İsrail'in ortak edişesi olmasına rağmen Riyad ile Tel Aviv arasında herhangi bir diplomatik bağ olmadığını ifade etti. 

Kasım ayı ortalarında Lübnan'da günlük bir gazete olan al-Akhbar el Cubeyr'den Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a İsrail'le ilişkilerin normalleşmesini planlandığı tarihsiz bir mektup yayınlamıştı.

Cubeyr değerlendirmelerinde Trump yönetimine de övgü göndererek “Trump hükümetinin İsrail ve Araplar arasında barışı sağlamak konusunda ciddi olduğuna inanıyoruz” dedi. 

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