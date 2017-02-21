Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Trump herkesle arkadaş olabilir

İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çeken ve göreve gelir gelmez çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeye vize yasağı getirmesiyle tepki çeken Donal Trump için Suudi Arabistan'dan olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "ABD Başkanı Donald Trump'ın herkesle arkadaş olabileceğini" söyledi.

Haftasonu katıldığı Münih Güvenlik Konferansında konuşan El-Cubeyr, vize yasağına rağmen, ABD Başkanı'nın Arap dünyasına karşı olumlu bir tavır takınacağını düşündüğünü söyledi, "İnanıyorum ki, Trump herkesle dostane ilişkiler kuracak." dedi.



Eski ABD Büyükelçisi olan el-Cubeyr sözlerine devam etti, "Her lider gibi, O da ülkesi için en iyisini yapmaya çalışacaktır." ifadelerini kullandı.