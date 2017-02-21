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Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Trump herkesle arkadaş olabilir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump Arap dünyasına karşı olumlu tavırlar takınacağı iddiasına bulundu

21 Şubat 2017 22:12

İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çeken ve göreve gelir gelmez çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeye vize yasağı getirmesiyle tepki çeken Donal Trump için Suudi Arabistan'dan olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr,  "ABD Başkanı Donald Trump'ın herkesle arkadaş olabileceğini" söyledi.

Haftasonu katıldığı Münih Güvenlik Konferansında konuşan El-Cubeyr, vize yasağına rağmen, ABD Başkanı'nın Arap dünyasına karşı olumlu bir tavır takınacağını düşündüğünü söyledi, "İnanıyorum ki, Trump herkesle dostane ilişkiler kuracak." dedi.

Eski ABD Büyükelçisi olan el-Cubeyr sözlerine devam etti, "Her lider gibi, O da ülkesi için en iyisini yapmaya çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

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