Suudi Arabistan’dan yeni iklim hedefi

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, 2060 yılına kadar karbondioksit emisyonu açısından iklim nötr olmayı hedefliyor.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cumartesi günü Riyad'da yaptığı açıklamada ülkesinin 2060 yılına kadar karbondioksit emisyonu açısından iklim nötr olmayı hedeflediğini açıkladı. Bu bağlamda enerji sektöründe 2030'a kadar karbondioksit emisyonunu yılda 278 milyon ton azaltacak yeni inisiyatifler öngörüldüğünü kaydeden Muhammed bin Selman ülkesinin bu sayede iklim koruma için çabalarını "ikiye katlamayı” hedeflediğini söyledi. Veliaht Prensi, Suudi Arabistan’ın iklim değişikliği ile mücadele ederken bir yandan petrol piyasasında istikrarı da sağlayacağını savundu. Suudi Arabsitan’a yatırımcı baskısı Suudi Arabistan dünya çapındaki iklim koruma çalışmalarını frenleyen ülkelerin arasında sayılıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 130'dan fazla ülke 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamayı hedefliyor. Almanya'nın planı bu hedefe 2045'e kadar ulaşmak. Suudi Arabistan ise ülkenin başlıca gelir kaynaklarından petrol şirketi Saudi Aramco'nun ekolojik ayak izinin çok fazla olması nedeniyle girişimcilerin yatırımlarını geri çekme tehdidiyle karşı karşıya. Muhammed bin Selman geçen Mart ayında milyarlarca ağaç dikmeyi de içeren bir iklim koruma planı açıklamış, ayrıca ülkesinin karbondioksit emisyonunu düşürmek için 2030'a kadar enerjinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi istediğini söylemişti. COP26 31 Ekim’de başlıyor 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 31 Ekim'de İskoçya'da başlayacak. Devlet ve hükümet yetkilileri konferansta Paris Anlaşması'nın hedeflerine nasıl ulaşacaklarını tartışacak. Paris Anlaşması, küresel ısınmayı iki derecenin altına, tercihen 1,5 dereceden daha düşük bir sınıra çekmeyi amaçlıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kısa bir süre önce iklim konusundaki şu anki durumu "felakete giden tek yönlü bir yol” olarak tanımlamıştı. Guterres İskoçya’da yapılacak konferansın “başarısız” olması gibi bir ihtimalin söz konusu olmaması gerektiğini belirtmişti. Reuters,AFP/BW,ETO ©Deutsche Welle Türkçe