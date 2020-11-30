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Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail'e hava sahası kullanım izni

30 Kasım 2020 23:00

Suudi Arabistan, hava sahasından İsrail havayollarına ait uçakların uçuş yapması için resmi olarak onay verdi.

Onayın ardından İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan doğrudan uçuşların süresi kısalırken, yarın Tel Aviv ile Dubai arasında planlanan uçuşun önünde engel kalmadı.

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