Suudi Arabistan'dan ABD'nin Kaşıkçı raporuna ilk tepki: Bu değerlendirme kabul edilemez; reddediyoruz

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Suudi Arabistan, ABD istihbaratının Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bulgusunu reddetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi Basın Ajansı'na yapılan açıklamada, "Krallık, raporda yönetimiyle ilgili olarak yapılan bu negatif, yanlış ve kabul edilemez değerlendirmeyi tamamıyla reddediyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Raporda gerçeği yansıtmayan bilgi ve sonuçlar olduğunu vurguluyoruz" dedi.

Kaşıkçı cinayetinin Krallık'ın değer ve yasalarına aykırı olduğunu ifade eden bakanlık, "Bu suç, çalıştıkları kurumların tüm düzenlemelerini ve yetkililerini aşan bir grup kişi tarafından işlenmiştir" dedi.

ABD dün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesine ilişkin istihbarat raporunu yayımladı. Raporda Kaşıkçı'nın yakalanması ve öldürülmesi talimatını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği belirtildi.