Suudi Arabistan'da üç yıldır cezaevinde tutulan Prenses Basmah serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yaklaşık üç yıldır hakkında suçlama yöneltilmeden kızıyla beraber cezaevinde tutulan Prenses Basmah bin Suud serbest bırakıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ı 1953-64 arasında yönetmiş Suud bin Abdülaziz'in kızı olan, insan hakları savunucusu olarak bilinen Prenses Basmah bin Suud 2019'un Mart ayında kızıyla birlikte kaybolmuştu.

Prenses Basmah ve kızı, üç yıldır haklarında suçlama yöneltilmeden gözaltında tutuluyordu.

Avukatı Henri Estramant, yaptığı açıklamada Prenses ve kızının perşembe günü serbest bırakıldığını ve evlerine döndüklerini duyurdu.

Suudi Arabistan yönetimi, Prenses'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapmadı.ş

Prenses Basmah, 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda Riyad'da cezaevinde olduğunu ve hasta olduğunu duyurmuştu. Prenses, kuzeni veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan serbest bırakılmayı istemişti.