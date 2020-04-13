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Dünya

Suudi Arabistan'da Ramazan ayında teravihler toplu kılınmayacak

"Ramazan ayından önce biteceğini umuyoruz"

13 Nisan 2020 17:54

Suudi Arabistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizinin devam etmesi durumunda Ramazan ayında teravih namazlarının toplu kılınmayacağı açıklandı.

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