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Dünya

Suudi Arabistan'da Kral Selman'la Prens Selman arasında 'İsrail' çatlağı

18 Eylül 2020 23:50

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, BAE ve Bahreyn'den sonra ülkesinin de İsrail ile "normalleşme" anlaşması imzalamasını istediği ancak babası Kral Selman bin Abdulaziz'in buna karşı çıktığı iddia edildi.

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