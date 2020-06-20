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Dünya

Suudi Arabistan'da kısıtlamalar kaldırılıyor; hac için karar verilmedi

Ülkede 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu

20 Haziran 2020 21:59

Suudi Arabistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın sonra eriyor.

Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın tamamen kaldırılıyor. İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada yarın saat 06.00'dan itibaren ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı aktarıldı.

Bakanlık, tüm ekonomik ve ticari faaliyetlere yeniden izin verileceğini duyururken, maske takmanın zorunluğu olduğunu ifade etti. Bakanlık, umre ziyaretleri, deniz ve kara sınırlarından ülkeye giriş-çıkışlar ile uluslararası uçuşlarda uygulanan kısıtlamaların devam ettiğini açıkladı. Umre ziyaretleri tamamen durdurulurken hac ziyaretlerine sınırlı sayıda izin verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'da toplam Koronavirüs vaka sayısı 154 bin 233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 230'a yükseldi. (İHA)

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