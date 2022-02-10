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Dünya

Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 12 kişi yaralandı

Dron, Suudi Arabistan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi

10 Şubat 2022 15:06

Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı düzenlendi. Ordunu havada imha ettiği dron nedeniyle 12 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Suudi Arabistan’da bulunan Abha Havalimanına İHA (insansız hava aracı) saldırısı gerçekleşti.

Arap koalisyonu sözcüsü Albay Turki Al-Maliki havalimanını hedef alan dron saldırısının, Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellediğini söyledi.

AFP'de yer alan Son Dakika bilgisine göre, oluşan enkaz nedeniyle 12 kişi yaralandı.

Al-Maliki, “Sivil havalimanlarını ve yolcuları hedef alan bu tehdide yanıt olarak güçlü önlemler alacağız” dedi.

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