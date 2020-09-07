Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı davasında karar

Suudi Arabistan'da görülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine dair davada karar açıklandı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin davada 8 kişi suçlu bulundu.

Suudi Arabistan'da görülen davada savcılık açıklamasına göre, 5 kişi 20'şer yıl, 3 kişi ise 7 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

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Ne olmuştu?

Nişanlısı Hatice Cengiz'le birlikte 2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden ve konsolosluğa yalnız giren gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.