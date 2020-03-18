Suudi Arabistan'da geçici süreyle camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklandı

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Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) daha da yayılmasını önlemek amacıyla camilerde namaz kılınmasını ve cuma namazının kılınmasını geçici süreyle durdurdu

Ülke, vatadaşlarına namazlarını evden kılma çağrısında bulundu.

SPA'nın aktardığına göre sadece Mekke ve Medine'deki iki kutsal camide cemaatle namaz kılınmasına izin verilecek.

Karar, Suudi Arabistan'ın en yüksek dini organı olan Kıdemli Din İnsanları Konseyi ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan bir toplantıda alındı.

Suudi Arabistan Diyanet İşleri Bakanı Abdüllatif bin Abdülaziz el-Şeyh, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamalarda kararın hemen yürürlüğe gireceğini ifade etti ve imamlara sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da şu ana kadar 133 Koronavirüs vakası olduğu doğrulandı.