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Dünya

Suudi Arabistan'da eğitime Koronavirüs engeli

09 Mart 2020 00:46

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla bugünden itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. 

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsadığını, okulların kapalı olduğu süre içinde de eğitimin sanal okullar üzerinden sürdürüleceğini açıkladı.

Haberde, eğitimin yeniden başlayacağı tarihin, Kovid-19 takip komitesinin değerlendirmesine göre belirleneceği kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetimi, bugün ülkenin doğusunda Katif kentini karantinaya almış ve kentte bugünden itibaren 2 hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklamıştı.

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