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Dünya

Suudi Arabistan'da bir ilk: Kadın futbol ligi başladı

Lig bu yıl 22 Kasım'da, ilki 3 şehirde 16 takımın katılımıyla iki aşamada yapılacak

13 Kasım 2021 20:00

Suudi Arabistan, ülke tarihinde ilk kez Kadınlar Futbol Ligi'nin başladığını duyurdu. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2017'den bu yana kadın futbolunu destek programı çerçevesinde atılan adımda Suudi Kadınlar Futbol Ligi'nin ilk kademesi 22 Kasım itibarıyla başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Ligin bu yıl 22 Kasım'da, ilki 3 şehirde (Riyad, Cidde, Demmam) 16 takımın katılımıyla iki aşamada yapılacağı ve final etabının önümüzdeki yılın başlarında Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehir Stadı'nda yapılmasının planlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyon Başkanı Yasir el Mishal da "Lig için gereken tüm kural ve düzenlemeler tamamlandı." dedi.

Suudi Arabistan'da yıllardır onaylanan resmi yasa ve gelenekleri terk etmek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe tanık olunuyor.

Başta, kadınların araba kullanmasına, futbol stadyumlarına girmesine ve erkeklerin sahip olduğu meslekleri uygulamalarına izin vermek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe gidildi.

 
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