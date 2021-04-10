Suudi Arabistan'da 3 asker "düşmanla işbirliği yaptıkları" gerekçesiyle idam edildi

T24 Dış Haberler

Suudi Arabistan, "Kral'a ihanet ettikleri" ve "düşmanla işbirliği yaptıkları" gerekçesiyle 3 askeri idam etti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üçlünün özel bir mahkemede "adil" bir biçimde yargılandığı belirtildi.

Devlet haber ajansı idam edilen kişilerin Savunma Bakanlığı'nda çalışan askerler olduğunu ifade etti ama "Suudi Arabistan'ın düşmanlarına nasıl yardım ettikleri" ile ilgili detay paylaşmadı.

Bakanlık idamın ülkenin Yemen sınırındaki bölgede gerçekleştirildiğini ifade etti. Suudi Arabistan Yemen'deki iç savaşta İran destekli Husilere karşı savaşıyor.

Birçok insan hakları grubu, Suudi Arabistan'a idam cezalarına son vermesi için uzun süredir çağrıda bulunuyordu.