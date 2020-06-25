Suudi Arabistan'da 12 deve, botokslu olduğu gerekçesiyle güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

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Suudi Arabistan'daki "deve güzellik yarışması"ndan 12 deve, botoks yaptırdıkları gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Rumah kentinde düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasında develerin hörgüçlerinin yanı sıra dudakları ve diğer fiziksel özellikleri de değerlendiriliyor.

The National'ın aktardığına göre bu sebeple develere bazı katılımcılar botoks yaptırabiliyor.

Yarışın kazananı milyonlarca dolar kazanabiliyor.

USA Today'de yer alan habere göre bu sene, yarışmaya katılmadan önce çeşitli yerlerine botoks yapıldığı tespit edilen develer diskalifiye edildi.