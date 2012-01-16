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Dünya

Suudi Arabistan, Çin ile nükleer işbirliği anlaşması imzaladı CİDDE (A.A)

16 Ocak 2012 13:34

-Suudi Arabistan, Çin ile nükleer işbirliği anlaşması imzaladı CİDDE (A.A) - 16.1.2012 - Suudi Arabistan, Çin ile nükleer enerji üretimi ve kullanımı için işbirliği anlaşması imzaladı. Riyad'ta Kral Abdullah'ın katılımı ile dün imzalanan anlaşmanın ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayacak barışçıl bir anlaşma olduğu duyuruldu. Arapnews gazetesinin haberine göre imza törenine, Kral Abdullah ile birlikte Çin Başbakanı Qen Jiabao, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve her iki taraftan çok sayıda üst düzey yetkili de katıldı.  Anlaşmanın iki ülke arasında aynı zamanda bilimsel, teknolojik, ekonomik işbirliği anlaşmalarının yasal çatısını oluşturduğu ifade edilirken, tarafların nükleer güvenlik ve çevrenin korunması prensiplerini en üst düzeyde garanti edeceği kaydedildi. Haberde ayrıca, Kral Abdullah ile Çin başbakanı ve Ekmeleddin İhsanoğlu arasında görüşmeler yapıldığı, görüşmelerde bölgesel sorunların ele alındığı dile getirildi.

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