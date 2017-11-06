Suudi Arabistan borsası, yolsuzluk soruşturmasının ardından gelen düşüşün etkilerini atlattı

Çeviri - Gonca Tokyol

Suudi Arabistan’da piyasalar, 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakanın da aralarında yer aldığı çok sayıda kişinin ‘yolsuzluk soruşturması’ kapsamında gözaltına alınmasının ardından yaşadığı düşüşün etkilerini gün bitmeden atlattı. Önemli politik ve ekonomik figürlere yönelik operasyon sonrasında keskin bir düşüş yaşayan borsa, günü pozitifte kapattı.

Tadawul Borsası Endeksi (#TASI) tek seferde yüzde 2.2’lik düşüş yaşamasının ardından kapanıştan bir saat önce yüzde 0.02 artıda seyretti. TSİ 15.00’teki kapanış itibariyle de TASI yüzde 0.32’lik artışla 6,978.73’e ulaştı. Bir gün önceki kapanışta TASI, 6.95651’de seyrediyordu.

Reuters’ın haberine göre yatırımcıların bir kısmı, soruşturmanın insanları ellerindeki hisseleri satmaya zorlayacağından kaygı duysa da, büyük bir kısmı yolsuzluk operasyonunun Veliaht Prens Muhammed bin Salman’a yönelik muhalefeti ortadan kaldırarak, özelleştirme ve büyük kalkınma projelerini içeren ekonomik reformların hızını artıracağına inanıyor.

Suudi Arabistan’da dün, Prens Muhammed’in başkanlığındaki yolsuzlukla mücadele komitesi, krallık kararnamesiyle kurulmasından birkaç saat sonra 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakanı gözaltına almıştı.

Aynı zamanda bir zamanlar tahtın varisi olarak görülen, eski Kral Abdullah’ın oğlu Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah ve Donanma Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed Al-Sultan da görevden alınmıştı.