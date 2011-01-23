-SUUDİ ARABİSTAN BİN ALİ'Yİ NEDEN KABUL ETTİ? RİYAD (A.A) - 23.01.2011 - Suudi Arabistan, Tunus'ta ayaklanma sonrası devrilen eski Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'yi, Tunus'ta "kan dökülmesinin" durdurulmasına katkıda bulunmak istedikleri için kabul ettiklerini bildirdi. Suudi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Usame Nogali, "Suudi Arabistan'ın Tunus'taki olaylarda taraf olmadığını, ancak sokağın baskısıyla kaçan Bin Ali'yi kabul ederek çözüme katkıda bulunmak istediğini" belirtti. Nogali, "Riyad'ın, krizin durdurulmasına ve Tunus halkının kanının dökülmesinin engellenmesine katkıda bulunmak" istediğini kaydetti. Sözcü Nogali ayrıca, Bin Ali'nin "hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacağını" vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud El Faysal, daha önce Bin Ali'nin, Suudi Arabistan topraklarından Tunus'ta herhangi bir faaliyette bulunamayacağını açıklamıştı. El Faysal, Bin Ali'nin Suudi Arabistan'da ağırlanmasının "bazı koşullar ve kısıtlamaları beraberinde getirdiğini, bu çerçevede Tunus'a karşı hiçbir faaliyetine izin verilmeyeceğini" bildirmişti. Tunus'ta yoksulluk, işsizlik ve yolsuzluğa karşı yapılan, yaklaşık bir ay süren gösterilerin ardından Bin Ali, 23 yıllık iktidarını bırakmak zorunda kalmış, ülkeden kaçarak Suudi Arabistan'a sığınmıştı.