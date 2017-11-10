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Dünya

Suudi Arabistan Başsavcısı: 100 milyar dolar zimmete geçirilerek kötüye kullanıldı

Yolsuzluk operasyonlarında 201 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

10 Kasım 2017 12:15

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyp Saud el Mojeb, geçen cumartesi günü başlayan yolsuzluk operasyonlarında 201 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını belirtti. Saud el Mojeb, son yıllarda sistematik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla 100 milyar doların kötüye kullanıldığı ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre El Mojeb herhangi bir isim vermezken, gözaltındakiler arasında üst düzey prensler, bakanlar ve nüfuzlu işadamlarının bulunduğu iddia edildi.

Şeyh Mojeb, "Bu suçtaki kanıtlar çok güçlü" derken, ülkedeki normal ticari faaletlerin operasyonlardan etkilenmediğini ve sadece kişisel banka hesaplarının dondurulduğunu vurguladı. Şeyh Saud el Mojeb, 32 yaşındaki veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın başkanlığında yeni kurulan Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komitesinin "hızla yol aldığını" kaydetti.

Şu ana dek 208 kişinin sorguya çağrıldığını belirten Başsavcı, bunların yedisinin herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldığını söyledi.

Başsavcı "Ortaya çıkartılan yolsuzluk faaliyetlerinin potansiyel boyutları çok büyük. Son üç yıldaki çalışmalarımız temelinde, en az 100 milyar doların geçtiğimiz birkaç onyılda sistamatik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz" dedi.

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