Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki incelemeler 9.5 saat sürdü!

2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirlenmesi için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan incelemeler 9.5 saat sürdü. 19.15'te başlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla Cemal Kaşıkçı'ya ait olabilecek DNA örneği araması yaptı.

Akşam saatlerinde Levent'teki başkonsolosluk binasına ulaşan Türk ve Suudi ekipler, sabaha karşı 'olay yeri'nden ayrıldı. Konsolosluktan ayrı ayrı çıkan heyetler bölgeden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. İlk olarak 4 araç ve 9 kişiden oluşan Suudi heyet, saat 17.50'de başkonsolosluğa giriş yaptı. Suudi heyetin gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi.Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak, konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı.

Konsolosluktaki incelemelere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen ve heyetin başında yer alan başsavcıvekili ile cumhuriyet savcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin yanı sıra Suudi Arabistanlı yetkililer katıldı.

Çöp arabası geldi, toprak numunelerini götürdü

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesine bağlı ekipler iki çöp toplama aracıyla konsolosluğun arka kapısından bahçeye girdi. İçeride bir süre bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıktı. Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.

Levent'teki başkonsolosluğa bir olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililerin ardından saat 20.15'te 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracı daha konsolosluğa geldi.

Konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan araçlardaki uzman ekipler, daha sonra binaya girdi. Binaya ilk giren olay yeri inceleme ekibinin ise saat 20.00 civarında dışarı çıktığı görüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri binanın çatısında

Levent'teki başkonsoloslukta inceleme yapan uzman ekiplerin, binanın içindeki odalarda çalışmaları sürüyor. Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü. Ayrıca, uzmanlar konsolosluğun bahçesinde ve çatısında da inceleme yapıp, fotoğraf çekti.