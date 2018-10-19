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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda sessizlik hakim

Bugüne kadar akşam saatlerinde konsolosluk binasının ışıkları sürekli yanarken, bu akşam konutun ışıklarının kapalı olduğu görüldü

19 Ekim 2018 23:40

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından iki kez aranan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda gün boyu sessizlik hakim oldu. Bugüne kadar akşam saatlerinde konsolosluk binasının ışıkları sürekli yanarken, bu akşam konutun ışıklarının kapalı olduğu görüldü.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başkonsolosluk binası iki kez, başkonsolosluğa ait konut bir kez aranmıştı. 

Başkonsolosluğun önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının haber nöbeti devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun hareketliliğin olduğu başkonsolosluk önünde bugün sessizlik hakim oldu. Ara ara başkonsolosluğa ait araçların girip, çıktığı başkonsolosluk binasında akşam saatlerinde de sessizlik hakim oldu. Bugüne kadar akşam saatlerinde başkonsolosluk binasının ışıkları sürekli yanarken, bu akşam konutun ışıklarının kapalı olduğu görüldü. (DHA)

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