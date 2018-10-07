SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA, İSTANBUL(DHA)
Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent\'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 2 saat önce başkonsolosluk binasına lüks araçlar ile giren yetkililer, binadan çıkış yaptı.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na gelen yetkililerin, daha önce Türkiye\'ye gönderilen polisler olduğu ileri sürüldü.
Görüntü dökümü
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-Yetkililerin başkonsolosluktan ayrılması
-Genel ve detaylar