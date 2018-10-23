Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait araçta yapılan aramada özel eşya ve evrak bulundu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı belirlenen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait araçta yapılan aramada özel eşya, bilgisayar ve evrak bulundu. Aracın içerisinde iki bavulla birlikte Kaşıkçı'ya ait olduğu iddia edilen bilgisayar ve evrak bulunduğu öğrenildi. Ekipler araçla ilgili çalışmalara yarın sabaha kadar ara verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta inceleme yapılıyor.

Ekipler, Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan inceleme yapmak üzere izin talebinde bulundu.Alınan izinlerin ardından Türk ve Suudi yetkililerinden oluşan heyet, otoparka geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirlemişti.

Otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün, aracı daha önce de aynı yere park ettiği belirlenmişti.



Bu kapsamda otoparkın kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etmişti.

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