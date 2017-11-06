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Dünya

Suudi Arabistan, Bağdat ve Beyrut'a büyükelçi atadı

Yeni büyükelçiler, Kral Selman bin Abdulaziz'in önünde yemin ederek göreve başladı

06 Kasım 2017 13:43

Suudi haber ajansı, ülkenin, bir yıldan uzun süredir boş olan Irak'a ve Lübnan'a büyükelçiler atadığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, bir yıldan uzun bir süredir boş olan Bağdat Büyükelçiliği'ne Abdulaziz bin Halid eş-Şemri, Beyrut Büyükelçiliği'ne ise Velid bin Muhammed el-Yakub getirildi.

Yeni büyükelçilerin, Riyad'daki El Yemame Sarayı'nda, Kral Selman bin Abdulaziz'in önünde yemin ederek göreve başladığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, 15 aydır boş olan Beyrut Büyükelçiliği koltuğuna yapılan yeni tayin, Lübnan Başbakanı Saad el Hariri'nin cumartesi günü istifa ettiğini açıklamasının ardından gerçekleşti. 13 ay aradan sonra Bağdat Büyükelçiliğine atanan Şemri ise Ekim 2016'dan bu yana maslahatgüzarlık görevini yürütüyordu. Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesiyle gerilen Suudi Arabistan-Irak ilişkileri, geçtiğimiz aylarda düzelmeye başlamıştı.

Hariri, geçen cumartesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir televizyon kanalının canlı yayınında istifa ettiğini açıklamış ve İran ve Hizbullah'ı, 'Arap ülkelerinin iç işlerine karışarak bölgeyi istikrarsızlaştırmakla' suçlamıştı.

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Suudi ArabistanBağdatBeyrutbüyükelçiatamaKral Selman bin AbdulazizSaad el Hariri

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