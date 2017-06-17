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Dünya

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'den ortak Katar açıklaması

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'a yönelik uyguladıkları ablukanın, "ulusal güvenliği korumayı amaçlayan bir egemenlik hakkı" olduğunu belirtti

17 Haziran 2017 01:02

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd bin Raad el Hüseyin'in, "Katar ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesme kararının insan hakları üzerindeki olası etkileri konusunda endişe duyduğu" yönündeki açıklaması değerlendirildi.

 

“Böyle bir açıklamanın yapılması üzücü”

 

Açıklamada, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile insan haklarının teminat altına alınması ve söz konusu iddiaların doğruluğunun araştırılması konusunda irtibata geçilebileceği bir sırada böyle bir açıklamanın yapılması üzücüdür" ifadesine yer verildi.

 

"Katar'la ilişkilerin kesimesi bir egemenlik hakkıdır"

 

"Katar ile ilişkilerin kesilmesi bir egemenlik hakkıdır ve söz konusu ülkelerin terör ve radikalizm tehdidi karşısında ulusal güvenliğini korumayı amaçlamaktadır" denilen açıklamada, ablukadan zarar görenlerin durumlarını gözeten bir dizi tedbir alındığına işaret edildi.

 

“Ablukayla bölge halkların refahının teminat altına alınması isteniyor”

 

Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler, ablukayla istenilen 'güvenliğin korunması, terörle mücadele ve bölge halklarının refahının teminat altına alınması' hedeflerine ulaşılması için ilgili mercilerle çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hüseyin önceki gün, Katar'la diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararının, insan hakları üzerindeki olası etkileri konusunda endişe duyduğunu belirterek, "BAE ve Bahreyn'in, Katar'a sempati duyan ya da kendi hükümetlerinin kararlarına karşı çıktığını ifade eden vatandaşlarını hapis ve para cezası ile tehdit ettiğini işitmekten son derece rahatsızlık duyuyorum çünkü bu, ifade özgürlüğünün açık şekilde ihlali anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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