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Dünya

Suudi Arabistan, Arap Birliği'ni toplantıya çağırdı

Suudi Arabistan ile Arap Birliği'nden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı

13 Kasım 2017 07:42

Suudi Arabistan, İran'ın bölge ülkeleri üzerindeki etkisini konuşmak için Arap Birliği'ni toplantıya çağırdı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Arap Birliği'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Suudi yönetiminin, Arap dışişleri bakanlarının gelecek pazar acil toplantı düzenlemesi çağrısı yaptığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ile Arap Birliği'nden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri, İran'ı Irak, Lübnan, Yemen ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmakla suçluyor. Bu bağlamda yaşanan son olay, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifasını açıklaması oldu. 

Hariri, istifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirterek, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

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