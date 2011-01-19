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Dünya

SUUDİ ARABİSTAN ARABULUCULUKTAN VAZGEÇTİ DUBAİ (A.A)

19 Ocak 2011 13:33

-SUUDİ ARABİSTAN ARABULUCULUKTAN VAZGEÇTİ DUBAİ (A.A) - 19.01.2011 - Suudi Arabistan, Lübnan krizinin çözümünde arabuluculuktan vazgeçti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el Faysal, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye ile yürütülen arabuluculuk çabalarından vazgeçtiğini belirterek, Lübnan'daki durumu "tehlikeli" olarak nitelendirdi. Faysal, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın Lübnan krizine kapsamlı bir çözüm bulabilmek için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile doğrudan temasa geçtiğini ancak sonuç alınamadığını belirtti. Faysal, neticede Kral Abdullah'ın arabuluculuk çabalarından vazgeçtiğini söyledi.  Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili soruşturmada hazırlanan ilk iddianamenin "Özel Mahkeme"'ye sunulmasından sonra bu ülkedeki durumun "tehlikeli" olduğunu belirten Faysal, Lübnan'da "bölünme" olabileceği uyarısında da bulundu.

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