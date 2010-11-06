-SUUDİ ARABİSTAN ARABULUCULUĞU BIRAKTI RİYAD (A.A) - 06.11.2010 - Suudi Arabistan, Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki arabuluculuk çabalarına son verdiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Suud El Faysal, arabuluculuktan vazgeçmelerinin nedeninin, Taliban'ın El Kaide ile bağlantıyı kesmeyi reddetmesi olduğunu söyledi. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai geçen şubatta, eski Taliban mensuplarından oluşan küçük bir heyeti, Taliban'la görüşmelerin başlamasına yardımcı olması için Suudi Arabistan'a göndermişti. Taliban, ABD tüm yabancı askerlerin çekilmesi için bir takvim vermedikçe resmi barış görüşmelerine başlamayı reddediyor.