Suudi Arabistan ara seçimlerde Trump'a yardımcı mı oluyor?

Politico*

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayete kurban gitmesinin yarattığı üçlü irade testi petrol piyasasını etkilemeye başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her gün Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yeni korkunç detaylar paylaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump da her gün bu yeni detaylara isteksizce cevap vermek durumunda kalıyor.

Suudilerin hırçın açıklamaları ise bir anda yerini daha saygılı açıklamalara bırakmaya başladı. Trump’ın tweetlerinde istediği gibi, rölantiye alınmış olan petrol üretimlerini tekrar başlattılar. Suudi Petrol Bakanı Khalid al-Falih alışılmadık bir basın açıklamasıyla petrol fiyatlarını düşürdü: Ne olursa olsun dünyanın petrol ihtiyacının karşılandığından emin olacağız.

"Trump, açıklamalarını yumuşak tuttukça, petrolle ilgili dilekleri yerine getiriliyor"

Trump ve Cumhuriyetçi Parti’deki arkadaşları, Suudilerin bu davranışından çok memnunlar, çünkü petrol fiyatlarındaki düşüş onlara yaklaşan ara dönem seçimlerinde oy getirebilir. Trump, Kaşıkçı açıklamalarını yumuşak tuttukça, Suudiler de onun petrol piyasasıyla ilgili dileklerini yerine getiriyor.

Suudilerin desteğiyle, seçim zamanında ABD benzin fiyatlarının tarihinin en düşük noktasında olması bekleniyor. Eğer Trump’ın politikaları gerçekten Suudilerin petrol üretimini arttırmayı teşvik etmek üzere kurulduysa işe yarıyor. Kaşıkçı’nın ölümünden beri uluslararası petrol fiyatları 85 dolardan 76’ya, 9 dolar düştü.

"Suudi Arabistan gerçekten Trump’ı yumuşak yaklaşımından sebep ödüllendiriyor mu?"

Eğer Suudiler üretim konusunda yavaş davranmaya devam etseydi, fiyatlar seçim zamanında 100 doları görebilirdi, bu da Demokrat Partililere rakiplerinin üstüne gidecek ciddi bir veri verirdi. Ancak şu anda Suudi Arabistan en yakın müttefiklerinden bile ambargo tehdidi aldığı için herkesin gönlünü kazanmaya çalışıyor.

Peki Suudi Arabistan gerçekten Trump’ı yumuşak yaklaşımından sebep ödüllendiriyor mu? Emin olmak zor. Fakat bu gelişmeler Riyad’ın Trump’ın Suudileri cezalandırmaktan çok, düşük benzin fiyatlarını tercih edeceğini düşündüğünü gösteriyor.

Bu üçlemin jokeri Erdoğan. Cumhurbaşkanı’nın bir dahaki açıklamaları ne tür bir tahribat yaratacak? Gerçekten sonunda elindeki ses kaydını paylaşacak mı? Eğer bu olursa Trump’ın çözümü mahvolabilir. Trump böyle bir şey karşısında ‘sert önlemler’ almak durumunda kalacaktır.

Bu sefer kumarda Trump’ın eli kötü geldi; Suudi hükümetinin petrol üzerindeki hükmünün bir daha ki seçimlerde onu vezir edebileceği gibi rezil edebileceğini de biliyor. ABD Başkanı seçimler bitene kadar Suudi ‘arkadaşlarına’ kötü davranamayacaktır.

*Politico'da yayınlanan 'Suudi Arabistan ara seçimlerde Trump'a yardımcı mı oluyor?' başlıklı makalenin İngilizce orijinalini buradan okuyabilirsiniz.