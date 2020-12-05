Suudi Arabistan, 4 ülkenin Katar'a uyguladığı boykotun yakında bitebileceğinin sinyallerini verdi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud, dört Arap ülkesinin Katar'a yönelik üç yıllık boykotunun yakın zamanda bitebileceğinin sinyallerini verdi.

Suudi bakan, "Son günlerde büyük ilerleme kaydettik" dedi.

"Bu ilerlemenin bir anlaşmaya varacağını umuyorum" diyen Faisal bin Farhan Al-Saud, anlaşmazlık yaşayan tüm tarafları memnun edebilecek bir sonuca varabilecekleri konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan ile birlikte Katar'ı boykot eden Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri "bir ilerleme kaydedildiğine" dair açıklamada bulunmadı.

Arabuluculuk yapan Kuveyt'in temsilcisi ise görüşmelerin "yapıcı ve verimli" geçtiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri 2017'nin Haziran ayında "teröre destek verdiği" iddiasıyla Katar'a diplomatik, ticari ve turizm boykotu uygulamaya başlamıştı.