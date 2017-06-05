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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan "teröre destek" nedeniyle Katar ile ilişkileri kesti

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, "terör örgütlerine desteği" nedeniyle Katar ile diplomatik ilişkileri kesti.

05 Haziran 2017 11:33

Ülkelerin devlet haber ajanslarında yer alan haberlerde kararın Basra Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinden Katar'ın "terör örgütlerine desteği" nedeniyle alındığı belirtilirken, Mısır ve Suudi Arabistan bu ülke ile kara, deniz ve hava yolu ile ulaşımı da kesti.

Bu tartışmalı ve koordineli karar, Katar'ın Müslüman Kardeşler'e verdiği desteğin tartışılmasını takip etti. Katar ayrıca İran'a da destek vermekle eleştiriliyor.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'da yer alan bir haberde Suudi Arabistan Katar'ı militan grupları desteklemek ve onların ideolojisini yaymakla suçladı.

SPA'da yer alan açıklamada "Katar bölgede istikrarı tehdit eden Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide'nin de dahil olduğu birçok terörist ve mezhepçi grubu kucaklıyor ve sahip olduğu medya ile bu grupların mesajlarının ve planlarının sürekli promosyonunu yapıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Katar ayrıca İran yanlısı milisleri de desteklemekle suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Körfez ülkelerine bir arada kalma çağrısı yaptı. Tillerson ülkelere aralarındaki farklılıkları oturup konuşmaları tavsiyesinde bulundu.

Katar vatandaşlarına iki hafta süre

Katar henüz bu konuda bir açıklama yapmazken, ülke Yemen'de savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan da uzaklaştırıldı. Ayrıca bu ülkeler Katar vatandaşlarına bulundukları ülkeleri terk etmeleri için iki hafta süre tanıdı.

Daha önce 2014 yılında yaşanan bir gerginlik nedeniyle Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Doha elçilerini geri çekmişlerdi. Ancak seyahat serbest bırakılmış, Katarlılar da bundan etkilenmemişti. Doha ve en yakın müttefikleri arasındaki bu gerginliğin Ortadoğu'da yankıları olması bekleniyor.

Katar'ın ayrıca 2022 Dünya Kupasına ev sahipliği yapması planlanıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/SSB/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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