Suudi Arabistan "Şura Meclisi"nde kadınlar da oy kullanabilecek

İrfan Sapmaz / İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Suudi Arabistan\'da kadınların araba sürmesine yönelik alınan kararların dünya çapında ses getirmesinin ardından açılımlar sürüyor. Bu kez 49 yıllık bir gelenekte son buldu. Suudi Şura Meclisi\'nde kadınlara yönelik çıkartılan yasalarda sadece erkekler oy kullanırken, bundan sonra kadınlar da oylamaya katılabilecek.

Suudi Arabistan\'da \"danışma konseyi\" niteliğindeki 150 sandalyelik Şura Meclisi\'nin 30 kadın üyesi, bugüne kadar kadınlar hakkında ülkede alınan kararların toplantılarında ve çıkartılan yasaların oturumlarında söz sahibi değillerdi. Şura Meclisi\'nde bundan sonra kadınlar da oylamalara katılarak oylarını kullanabilecekler.

Ülke çapında büyük ses getiren bu yeni adım, Akademik çevrelerde de sevinçle karşılanırken, Arap medyasında konu ile ilgili olumlu yorumların yer aldığı gözlemlendi.

Araç satışlarında patlama

Kadınların araba kullanmalarına izin çıkmasının ardından bankalar da \"otomobil kredisi\" yarışına girdi. Suudi Arabistan Bankalar Birliği Media Komitesi Başkanı Talat Hafız bu konuda yaptıkları çalışmaların tamamlandığı belirterek, \"Bütün bankalar isteyen her kadına kredi verebilecekler. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Ülkede yıllık araç satış sayısı 600 bin dolayındayken, kadınlara yönelik satışlar ile birlikte, toplam satışların yüzde 50 artmasını bekliyoruz\" dedi.

30 milyon nüfusa sahip olan Suudi Arabistan\'da 10 milyon yabancı bulunuyor. Yabancıların çoğunluğu suudi vatandaşlarının evlerinde şoför olarak çalışıyor. Yeni karar ile birlikte birçok yabancı şoförün işsiz kalmasından endişe ediliyor.