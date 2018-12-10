Suudi Arabistan: 2 şüpheli Türkiye'ye iade edilmeyecek

Suudi Arabistan, Türkiye'de mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Cemal Kaşıkçı cinayetinin iki şüphelisinin iade edilmeyeceğini duyurdu.

Açıklama Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'den geldi.

Cubeyr, Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, "Vatandaşlarımızı iade etmeyeceğiz" dedi.



İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, çarşamba günü, iki şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı aldı.



Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud El Kahtani ve eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed El Asiri, "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan aranıyor. Türkiye, Kahtani ve Asiri'nin suudi arabistan'dan iadesini de talep etmişti.