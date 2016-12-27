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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan: 2 bin Suudi, cihatçı grupların içinde savaşıyor

Bu savaşçıların yüzde 70'inden fazlasının Suriye'de bulunduğunu belirtildi

27 Aralık 2016 00:47

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 2 bin 93 Suudi Arabistan vatandaşının çatışma yaşanan bölgelerde cihatçı gruplar içinde savaştığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Mansur el-Turki, El-Hayat gazetesine verdiği demeçte, bu savaşçıların yüzde 70'inden fazlasının Suriye'de bulunduğunu belirtti.

El-Turki, "Kriz bölgelerinde bulunduğu kanıtlanmış Suudi Arabistan vatandaşlarının sayısı 2 bin 93. Bunlardan bin 540'ı Suriye'de bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Terör örgütü IŞİD'in Suriye'de geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılı ortalarından itibaren dünyanın dört bir yerinden cihatçılar Suriye'ye akın etmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü El-Turki, El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki merkezlerinden sayılan Yemen'de 147 Suudi Arabistan vatandaşının radikal İslamcı gruplara katıldığını belirtti.

El-Turki, 31 Suudi Arabistan vatandaşının ise Pakistan veya Afganistan'daki radikal İslamcı gruplara katıldığının düşünüldüğünü kaydetti. IŞİD'in 2014 yılında geniş bölgeleri kontrol altına aldığı Irak'ta ise sadece beş Suudi cihatçının bulunduğu tahmin ediliyor.

El-Turki ayrıca 73 Suudi Arabistan vatandaşının ülke dışında terör eylemleriyle bağlantılı suçlardan dolayı tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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