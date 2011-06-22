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Dünya

SUUDİ ARABİSTAN 1,7 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA SİSTEMİ ALACAK CİDDE (A.A)

22 Haziran 2011 16:55

-SUUDİ ARABİSTAN 1,7 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA SİSTEMİ ALACAK CİDDE (A.A) - 22.07.2011 - Suudi Arabistan, ABD'nin Raytheon silah şirketi ile 1,7 milyar dolarlık savunma sistemleri alımını öngören anlaşma imzaladı. Arabnews gazetesinde yer alan habere göre, ilk kez 1990 yılında Raytheon'dan Patriot füze sistemleri satın alan Suudi Arabistan, bu anlaşmalar altında bu kez Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin son modelini elde ediyor. Kara savunmasını da içeren yeni anlaşma çerçevesinde alınacak olan sistemler, ülkenin olası saldırılara karşı gücünü artırmayı hedefliyor.

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