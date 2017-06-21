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Dünya

Suudi Arabistan 15 bin Katar devesini sınır dışı etti

Suudi Arabistan, sürü sahiplerinden develeri ile birlikte kısa sürede bölgeyi terk etmelerini istedi

21 Haziran 2017 12:18

Suudi Arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı etti.

ABD'de yayımlanan diplomasi ve uluslararası politika sitesi Foreign Policy'de yayımlanan habere göre, yalnızca 11 bin 500 kilometrekare yüzölçümü nedeniyle onbinlerce develik sürülerini Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı sürü sahipleri, sınır dışı kararıyla zor durumda kaldı.

Binlerce devenden oluşan sürülerin sınır dışı edilmesini kararlaştıran Suudi Arabistan otoriteleri, sürü sahiplerinden develeri ile birlikte kısa sürede bölgeyi terk etmelerini istedi.

Sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınır bölgesinde zor durumda kalan en az 15 bin devenin tahliyesi, Katar'dan yollanan karvanların desteğinde tamamlandı. 

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