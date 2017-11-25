Suudi ablukasının ardından Yemen’e ilk yardımlar ulaştı

Çeviri: Gonca Tokyol

Suudi Arabistan’ın iki hafta önce başkent Riyad’a düzenlenen balistik füze saldırısını gerekçe göstererek 2 yıldır süren ablukayı sıkılaştırmasının ardından salgın hastalıkların ve açlığın hakim olduğu Yemen’e ilk insani yardımlar ulaştı.

Husilerin kontrolündeki bölgeye ulaşan Birleşmiş Milletler yardım uçağının 1.9 milyon doz aşı taşıdığı kaydedildi. AFP, BM yardım görevlileri ve Kızıl Haç çalışanlarını taşıyan 3 uçağın daha Yemen’e vardığını duyurdu.

"Kapsamlı yardım planı" açıklanacak

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilerin hakim olduğu bölgeden Riyad’a balistik füze saldırısı düzenlenmesinden iki gün sonra, “Yemen ile kara, deniz ve hava sınırlarının geçici olarak kapatıldığını” duyurmuştu. İki haftalık aranın ardından yardımların yeniden bölgeye ulaşması, koalisyonun Şii Husilerin elinde bulunan limanlara insani yardım taşıyan gemilerin yanaşmasına izin vereceğini açıklamasından 3 gün sonra gerçekleşti.

Ülkedeki milyonlarca insanın açlık nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirten Birleşmiş Milletler’in acil çağrıları sonrasında limanların perşembe günü açılacağını duyuran ve başkent Sana’ya da insani yardım taşıyan uçakların inmesine izin verileceğini belirten koalisyon, çok yakında "kapsamlı bir insani yardım planı açıklanacağını ve Yemen halkına yardım ederek ülkenin her vilayetindeki gıda ihtiyacının karşılanacağını” ifade etmişti.

Milyonlarca insan yardıma muhtaç

Sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde dışa bağımlı olan Yemen’de milyonlarca kişinin açlığın kıyısında olduğu belirtiliyor. 11 milyonu çocuk 20 milyondan fazla insanın acil insani yardıma ihtiyacı olduğu kaydedilirken, 400 binden fazla çocuğun ise gıda yetersizliğinden kaynaklı hastalıklarla boğuştuğu ifade ediliyor. İnsani krizinin pençesindeki Yemen'de, kolera salgınının da yaklaşık 885 bin kişiyi etkilediği düşünülüyor.

BM verilerine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Mart 2015'te başlattığı operasyonlar kapsamında düzenlenen hava saldırılarında yüzde 60'ı sivil 8 bin 670 kişi öldü, 49 bin 960 kişi de yaralandı.