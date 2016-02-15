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Dünya

Sütyenlerin içine 720 litre uyuşturucu sakladılar!

Avustralya'da yaşanan olayda zanlılar suçlu bulunursa ömür boyu hapse mahkum edilebilecek

15 Şubat 2016 19:32

Avustralya’da sütyenlerin içine saklanan 720 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi.  Ele geçirilen 720 litre maddeden yaklaşık 500 kilogram kristal metamfetamin üretilebileceği belirtildi. 

Hürriyet’in haberine göre, yetkililer, şimdiye kadar yakalanan en büyük miktardaki metamfetaminin Hong Kong'tan gönderilen destekli sütyenlerin içinde bulunduğunu açıkladı.     

Olayla ilgili dört Hong Kong vatandaşı gözaltına alındı. Gelecek ay mahkeme karşısına çıkarılması beklenen zanlılar, suçlu bulunmaları durumunda ömür boyu hapse mahkûm edilebilecek.     

Sydney’de daha önce de sanat eserleri arasına gizlenmiş 500 litre sıvı uyuşturucuya el konulmuştu. Avustralya'ya en fazla uyuşturucunun özellikle Çin olmak üzere Asya ülkelerinden gönderildiği sanılıyor.      

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