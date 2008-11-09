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Dünya

Sütyeninin teli hayatını kurtardı

Yeni Zellanda'nın başkenti Wellington'da bir soygun girişimi sırasında bıçaklanan bar çalışanı Vicky Parsons, sütyenindeki tel sayesinde ölümden döndü.

09 Kasım 2008 02:00

Yeni Zellanda'nın başkenti Wellington'da bir soygun girişimi sırasında bıçaklanan bar çalışanı Vicky Parsons, sütyenindeki tel sayesinde ölümden döndü.

Geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen olayda 26 yaşındaki Parsons, çalıştığı barın arkasındaki parkta arabasında yemek yerken birden boğazına dayanan bıçakla irkildi.

Kendisinden çantasını isteyen soyguncuyla mücadele etmeye başlayan genç kadın uzun süre saldırgandan kurtulmaya çalıştı.

Çantayı alamayan saldırgan, sonunda Parsons'ı göğsünden bıçaklayarak hızla oradan uzaklaştı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Parsons'ın, sütyeninin alt bölümünde bulunan telin bıçağın vücuduna girmesini engellemesi sayesinde saldırıdan ölümcül bir yara almadığı anlaşıldı.

Parsons, hayatını sürekli gittiği alışveriş merkezindeki bir indirim kampanyası sırasında aldığı sütyene borçlu olduğunu öğrenince, 'Bu, hayatımda yaptığım en değerli alışveriş oldu' dedi.

Bu arada Parsons'a saldıran ve 14 yaşında olduğu belirtilen soyguncunun da, olay yerinden uzaklaşırken, saldırıya tanık olan 2 kişi tarafından yakalandığı ve polise teslim edildiği belirtildi.

Adı açıklanmayan soyguncu, silahlı soyguna teşebbüs ve fiziksel şiddet uygulama suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.




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