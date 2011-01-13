Sutyenini çıkarmadı diye davete alınmadı

T24

Herkes çıkardı sen de çıkar

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun önceki akşam yabancı medya temsilcilerine her yıl düzenlediği resepsiyona davet edilen El Cezire’nin Kudüs muhabiri Najvan Simri Diab, iç güvenlik örgütü Şin Bet’in ‘sutyen kontrolüne’ uğradı. Bir odaya sokulan ve atletle bırakılan 31 yaşındaki genç kadından, 15 dakika elle yoklamanın ardından sutyenini çıkarması istendi. Kabul etmeyince de toplantıya sokulmadı. Arap asıllı İsrail vatandaşı Diab, “Çok güvenlik testlerinden geçtim ama böyle küçük düşürme yaşamadım, bikini ile gelseydim nasıl olurdu acaba?” derken, Şin Bet standart güvenlik kuralları uyguladıklarını, Türkleri de soyduklarını ve 3 kadın gazetecinin sutyenlerini çıkarmak istemeyerek toplantıya katılmadığını açıkladı.El Cezire televizyonunda 8 yıldır çalışan yapımcı ve muhabir Najwan Simri Diab, Yediot Ahranot gazetesine başından geçenleri şu sözlerle anlattı:“Kudüs’te Başbakanlığın düzenlediği bu tür resepsiyonlara 6 defa katıldım, son 2’si de Başbakan Netanyahu döneminde oldu. Büro şefimiz Velid el Umri ile muhabir Şirin ebu Akla’yla birlikte resepsiyona gittik. Kapıda güvenlik kontrolünde ilk kez Arap gazeteciler için ayrım yapıldı. Kadın güvenlik görevlisi üzerimdeki tüm eşyaları çıkardıktan sonra ceketimi de çıkarttırdı. Ardından “Gömleğini çıkar” dedi. Atlet ile kaldım. Elleriyle tüm vucudumu, yoklayabileceği her yeri 15 dakika kontrol etti. Atletimin içine soktuğu elleriyle sutyenimi de kontrol etti.Sonra ‘Sutyenini çıkar’ dedi. Ben de çıkarmadım ve resepsiyona girmedim. Portatif metal dedektörü ile de yoklandım. ‘Hamileyim’ deyince çok fazla kontrol etmedi. İsrail’de gazetecilik yaptığımız için sıkı güvenlik kontrollerine alışığım. Ancak hiç kendimi bu kadar küçük düşmüş hissetmemiştim.” Başbakanlık basın bürosundan bir yetkili ise, “Güvenlik kontrol standartlarını uyguladık” dedi.