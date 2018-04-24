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Sütyeninden eroin çıktı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Yasemin Dündar'ın sütyeni ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi

24 Nisan 2018 12:28

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Yasemin Dündar\'ın sütyeni ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi. Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir kadının yolcu otobüsüyle uyuşturucu kuryeliği yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, kuryenin Yasemin Dündar olduğunu ve seyahat edeceği otobüsü belirledi. Ardından otobüs Aksaray kent merkezine girişinde durduruldu. Otobüste Yasemin Dündar\'ın bulunması üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Aramada Dündar\'ın sütyen ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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