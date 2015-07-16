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Dünya

Sütyen giymediği için Papa ile görüşemedi

Papa'yı görmek için kuyrukta bekleyen insanlar tarafından yuhalanan model Victoria Xipolitakis, güvenlikler tarafından uzaklaştırıldı

16 Temmuz 2015 23:20

Arjantinli model Victoria Xipolitakis, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Güney Amerika ülkesi Paraguay'ı ziyareti sırasında kendisi ile görüşmek istedi. Kalabalığın ön sırasında bulunan model, beyaz bir tişört üzerine tulum giymişti fakat sütyen giymediği için kalabalığın hedefi oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Papa'yı görmek için kuyrukta bekleyen insanlar tarafından yuhalanan model güvenlikler tarafından uzaklaştırıldı. Model yaptığı açıklamada, Papa'dan günahlarını affetmesini isteyeceğini belirtmişti.

Victoria Xipolitakis geçen ay da, Austral Havayolu şirketine ait bir uçakla seyahat ederken iki pilot tarafından kokpite davet edilmiş, uçağı kullanırken çektiği selfie'yi de paylaşmıştı.

Olayın ardından pilotlar  hava yolu şirketi tarafından işten çıkarılmış, Victoria Xipolitakis de bir televizyon şovunda herkesten özür dilemişti.

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